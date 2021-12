Non solo Covid, politica e sport riguadagnano spazio sui media

ROMA (ITALPRESS) - Con gli ospedali nuovamente sotto pressione e i numeri dei contagi in crescita, il Covid-19 è ancora preponderante sui media italiani: il 56% delle citazioni sui mezzi di informazione riguarda infatti argomenti legati alla pandemia ma, a differenza della fase iniziale dell'emergenza sanitaria, oggi, a quasi due anni di distanza dal "paziente zero" di Codogno, hanno uno spazio rilevante anche la politica (25%) e lo sport (19%). È quanto emerge da un'analisi su oltre 1.500 fonti, tra carta stampata, radio e tv nazionali e principali emittenti regionali svolta da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Il monitoraggio ha cercato di individuare gli argomenti più "caldi" sui media dal 3 novembre al 3 dicembre. Negli ultimi 30 giorni, per quanto riguarda il Covid-19, tiene banco, grazie all'avvio della somministrazione del richiamo vaccinale, la voce "terza dose" (69.673 citazioni); il timore di misure di contenimento più drastiche, già adottate in Austria e Germania, fa ottenere a "lockdown" 57.923 menzioni, mentre le proteste e le manifestazioni settimanali di chi si oppone alla campagna di vaccinazione spinge la voce "no vax" a 55.502. Fra i temi nevralgici del dibattito politico spicca il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: l'acronimo "PNRR", con 51.839 citazioni, supera la ridda di ipotesi sulla corsa al Quirinale (32.660), con Mario Draghi che, sui media, quasi doppia Silvio Berlusconi (17.931 menzioni vs 9.362) fra i candidati alla successione di Sergio Mattarella. La manovra economica più importante dell'anno, la "legge di bilancio" che normalmente in questo periodo dominava incontrastata la scena mediatica, oggi è invece al terzo posto (27.239), seguita da "reddito di cittadinanza" (23.841). Per quanto riguarda lo sport, come prevedibile è il calcio a farla da padrone. La classifica stilata da Mediamonitor.it ribalta quella del campionato di Serie A e vede in testa il Napoli (20.718 citazioni) davanti a Milan (18.968) e Inter (17.930). Al di fuori dei risultati in campionato, la vicenda delle false plusvalenze che vede coinvolta la Juventus fa ottenere alla squadra bianconera 4.407 citazioni, un migliaio in meno rispetto all'assegnazione del Pallone d'oro (5.313), vinto fra mille polemiche da Lionel Messi (2.146) mentre molti ritenevano più meritevole il bomber del Bayern Monaco Robert Lewandowski (1.594). Fra tanto calcio, spazio anche al tennis con l'avventura dell'Italia in Coppa Davis, purtroppo terminata ai quarti di finale contro la Croazia, che si aggiudica 3.801 menzioni. (ITALPRESS). mgg/com 09-Dic-21 10:13