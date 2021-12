Lara Gut vince il Super-G di St.Moritz, Goggia seconda

Lara Gut-Behrami trionfa sulle nevi di casa nel Super-G di St. Moritz, gara valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. L'elvetica taglia il traguardo con il tempo di 1'19"82, conquistando così la prima vittoria stagionale. Seconda posizione per Sofia Goggia, che paga solo 18 centesimi, nonostante le peggiori condizioni di visibilità trovate. Mikaela Shiffrin completa il podio chiudendo terza ad 1"18 da Gut. Grande prova dell'Italia, che piazza in top-10 anche Elena Curtoni (sesta), Federica Brignone (settima) e Marta Bassino (nona). Più indietro invece le altre azzurre: Francesca Marsaglia (25esima), Karoline Pichler (28esima), Nadia Delago (30esima), Roberta Melesi (38esima) e Nicol Delago (42esima).

"Sono molto contenta del risultato di oggi. Sono consapevole di non aver sciato tecnicamente così bene, forse ero troppo inclinata in ogni curva. Ogni tanto, quando non vedo bene, anziché mettermi più in sicurezza vado un po' dentro alle curve. Però sono scesa in un momento in cui la visibilità era molto piatta e sono veramente contenta di aver preso solo due decimi su una pista del genere da una Lara che qui è tanta roba". Così Sofia Goggia commenta ai microfoni di Rai Sport il secondo posto ottenuto nel Super-G di St. Moritz, a soli 18 centesimi dalla vincitrice, la svizzera Lara Gut-Behrami. "Oggi c'eravamo prefissati delle linee dalla quinta porta in poi ed ero un po' in ritardo - spiega Goggia -, perché nel primo salto sono atterrata quasi alla seconda porta e poi continuavo ad andare lunga. Ma in una maniera o nell'altra ho corretto e sono molto orgogliosa di questo podio, anche se sono consapevole che la strada è ancora lunga e so sciare ancora meglio". Un ottimo avvio di stagione per la bergamasca, che però non vuole pensare troppo alla Coppa del Mondo generale: "Oggi arrivo seconda e domani c'è un'altra gara. I conti si fanno alla fine".