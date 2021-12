Fico "Separare il Quirinale da elezioni, legislatura vada avanti"

ROMA (ITALPRESS) - Il 4 gennaio il presidente della Camera, Roberto Fico, invierà la lettera di convocazione ai parlamentari, per l'elezione del presidente della Repubblica. Lo ha annunciato nel corso dello scambio di auguri con la stampa parlamentare, sottolineando la necessità di separare la questione "Quirinale" da quella delle elezioni. "Io non entrerò mai nel dibattito sui nomi, ripeto solo che svicolerei la questione elezioni da quella del presidente della Repubblica, penso che la legislatura debba finire a scadenza naturale" ha ribadito Fico "abbiamo ancora un'emergenza da affrontare a il Pnrr da portare avanti". La legislatura deve proseguire, per il presidente della Camera: "avere una sospensione non mi sembra adeguato rispetto al periodo che stiamo vivendo, si deve lavorare sul Pnrr, le risorse e i progetti devono essere di grande livello, per fare questo dobbiamo dare risorse e professionalità ai comuni. Su questo governo e parlamento devono fare la loro parte visto che il Pnrr sarà operativo per molti anni. Un cambio di passo me lo aspetto anche dall'Europa, penso non possa tornare quella che era nel passato, credo che questo debba segnare un punto di non ritorno, dobbiamo evitare una nuova crisi europea, dobbiamo evitare i nuovi nazionalismi europei". (ITALPRESS). ror/mgg/red 14-Dic-21 12:55