A Natale in streaming il concerto dei Cameristi della Scala

MILANO (ITALPRESS) - Il giorno di Natale, alle ore 17.00, sul canale YouTube Cameristi della Scala WebTv, sarà trasmesso il Concerto nel Duomo di Milano. L'evento vede protagonisti i Cameristi della Scala diretti dal maestro Giulio Prandi, affiancati dal Coro Universitario del Collegio Ghislieri di Pavia, con i soprani Federico Fiorio e Marta Redaelli e il contralto Marta Fumagalli. Il programma dell'esecuzione prevede Regina Coeli per coro, archi e organo di Giuseppe Sarti (1729 - 1802), il Concerto in re minore RV 128 per archi e basso continuo e Gloria RV 589 per soli, coro, tromba, oboe, archi e basso continuo di Antonio Vivaldi (1678 - 1741). Una scelta che, nella prima parte, si fonde strettamente con la storia del Duomo: Giuseppe Sarti, prolifico compositore settecentesco, fu infatti nominato Maestro di Cappella dal 1779 al 1787. Oltre un centinaio di composizioni sacre che si conservano nell'Archivio della Veneranda Fabbrica. Il Gloria di Antonio Vivaldi risale circa al 1716, Diviso in dodici parti è fra gli esempi più celebri di spiritualità barocca, oscillante fra momenti di delicato intimismo e di estroversa grandezza celebrativa. La durata complessiva del concerto è di circa 35 minuti. Il canale YouTube Cameristi della Scala WebTv, è sostenuto da Intesa Sanpaolo.