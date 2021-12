Chiellini "Quello che serviva per finire l'anno al meglio"

ROMA (ITALPRESS) - Una vittoria che non solo alza il morale ma che permette di guardare al nuovo anno con rinnovata fiducia dopo troppi alti e bassi. La Juventus si gode il successo per 2-0 con il Cagliari e gli uomini di Max Allegri, come consuetudine, affidano i proprio pensieri a Instagram. "Una bella serata, quello che serviva per finire al meglio l'anno. Avanti così!!!", scrive il capitano bianconero, Giorgio Chiellini. Gli fa eco l'altro 'muro' difensivo, Leonardo Bonucci: "3 punti, clean sheet e 300^ vittoria in serie A. Il miglior modo di chiudere il girone di andata!! Ora recuperiamo le energie". Sulla stessa lunghezza d'onda gli altri compagni di reparto, a cominciare da Mattia De Sciglio: "Vittoria, clean-sheet, punti recuperati in classifica: il modo migliore per finire l'andata e il 2021". Stringato l'olandese Matthijs De Ligt: "Grande modo di finire l'anno. "Il modo migliore per chiudere quest'anno con una buona vittoria, grazie a Dio. Ora riprendere le forze per quello che verrà", il post dell'esterno colombiano Juan Cuadrado. "Vittoria importante e miglior modo di chiudere l'anno", il commento del centrocampista francese Adrien Rabiot. "Insieme, forza Juventus", taglia corto Manuel Locatelli. E anche l'altro centrocampista bianconero, il brasiliano Arthur, preferisce non dilungarsi: "+3 fino alla fine". "Mese difficile terminato in un buon modo", osserva lo svedese Dejan Kulusevski. Infine, il portiere Carlo Pinsoglio: "Una bellissima serata per chiudere l'anno nel migliore dei modi". (ITALPRESS). mc/red 22-Dic-21 09:16