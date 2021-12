Derby emiliano al Bologna, Sassuolo piegato 3-0

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Un Bologna compatto, ordinato e cinico conquista il derby emiliano, superando il Sassuolo, al "Mapei Stadium", per 3-0. Rossoblù sempre in controllo della gara e abili a sfruttare al meglio le occasioni avute. Decidono le reti di Orsolini, Hickey e Santander. Il tecnico neroverde, Alessio Dionisi, rivoluziona l'attacco e sceglie il tridente Berardi-Scamacca-Boga, con Raspadori in panchina per un leggero affaticamento. Cambio anche in porta: sindrome influenzale per Consigli, gioca Pegolo. Dall'altra parte Mihajlovic in avanti si affida al solo Arnautovic supportato da Orsolini e Soriano. Il primo squillo è neroverde: al 7' diagonale perfetto di Scamacca, Skorupski è attento e tocca quel tanto che basta a deviare la palla sul palo. I padroni di casa sembrano voler sbloccare subito la gara e ci riprovano due minuti dopo con un tiro dalla distanza di Frattesi, puntale ancora una volta l'intervento dell'estremo difensore dei felsinei che respinge. Giunti al quarto d'ora ingrana la marcia giusta il Bologna, ma Orsolini da ottima posizione spreca. Al 36', però, lo stesso numero 7 rossoblù insacca: sinistro potentissimo sotto la traversa e Bologna in vantaggio. Prima del riposo il raddoppio: sugli sviluppi di un corner la palla giunge a Hickey, lo scozzese si coordina e col piattone batte Pegolo. Nella ripresa subito felsinei vicini al tris con una doppia occasione: Pegolo si esalta sul colpo di testa di Orsolini, poi è Ayahn a salvare sulla linea la conclusione di Soumaoro. Al 50' ci prova nuovamente Hickey, Pegolo smanaccia. Il Sassuolo reagisce al minuto 69': gran sinistro a giro da fuori di Berardi ma Skorupski la toglie dall'angolino. Nei minuti finali girandola di cambi e i rossoblù siglano il tris al 94' con Santander che approfitta di un grave errore di Pegolo: il Bolgona espugna il Mapei Stadium 3-0 e vola a 27 punti in classifica. (ITALPRESS). mra/pdm/red 22-Dic-21 18:45