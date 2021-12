Partnership REPX-Mooney, nasce la carta prepagata per i tifosi rossoneri

MILANO (ITALPRESS) - Una carta prepagata speciale con i colori dell'AC Milan, disponibile da oggi, avvia la partnership tra REPX - la fintech londinese specializzata nella commercializzazione di carte prepagate personalizzate, realizzate in co-branding con club sportivi, celebrity, influencer, nonché società del mondo dello spettacolo - e Mooney, la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments. La carta "Payfan AC Milan" è attiva sul circuito VISA e può essere ricaricata in tempo reale negli oltre 45 mila punti vendita Mooney, utilizzata per acquisti online e nei negozi, per inviare e ricevere bonifici su IBAN italiano e per prelevare presso gli ATM in Italia e all'estero. La carta offre ai titolari sconti e vantaggi esclusivi su prodotti e servizi legati all'AC Milan. "Questo progetto testimonia la volontà di Mooney di stare vicino ai propri clienti aiutandoli a coltivare, attraverso strumenti di pagamento sicuri, comodi e innovativi, anche le proprie passioni - ha affermato Emilio Petrone, Amministratore Delegato Mooney - Il mondo delle carte prepagate è in costante evoluzione: non più un mero strumento di pagamento, ma un vero e proprio canale di comunicazione con i cittadini che offre servizi e opportunità su misura". "Il lancio della carta Payfan AC Milan - commenta Ezio Simonelli, Executive Chairman di REPX - rappresenta per noi una pietra miliare in quanto segna il nostro ingresso nel mercato italiano in collaborazione con Mooney e la sua rete capillare di punti di vendita. I tifosi del Milan, oltre ai vantaggi finanziari tipici dati dal possesso di una carta, potranno entrare in un mondo di esperienze uniche ed esclusive, grazie ad un canale dedicato e dunque non anonimo di comunicazione, che permetterà di interagire con la loro squadra del cuore, fino addirittura alla possibilità di incontrare le amate stelle del calcio. REPX ha ora una platea potenziale di pubblico di circa mezzo miliardo di persone: in poco più di un anno di attività effettiva, infatti, ha già siglato accordi con le più importanti squadre di calcio in Italia e nel mondo, divenendone il fornitore esclusivo di carte di pagamento e connettendo il mondo finanziario al passionale mondo dei fan e dei tifosi". (ITALPRESS). abr/com 22-Dic-21 18:04