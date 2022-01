Djokovic agli Australian Open grazie a un'esenzione

Il numero 1 del tennis mondiale agli Australian Open ci sarà. Novak Djokovic, infatti, ha annunciato su Instagram che è in partenza per Melbourne e che, dunque, parteciperà al primo slam della stagione "con un permesso di esenzione".

Nel suo post il serbo fa gli auguri di buon 2022 e annuncia il suo viaggio per l'Australia dove difenderà il titolo. Il numero 1 del mondo ha finalmente spazzato via le incertezze in merito alla sua partecipazione agli Australian Open e, quando sembrava ormai probabile il suo forfait a causa dell'obbligo vaccinale imposto dalle regole governative e dagli organizzatori dello Slam australiano, ha annunciato che a Melbourne ci sarà grazie a un'esenzione medica, concessa da un team di esperti.

Una dichiarazione arrivata tramite un post su Instagram con tanto di foto in un aeroporto e con al fianco le valigie che lo accompagneranno in questo viaggio. Djokovic non ha mai detto pubblicamente se si è sottoposto al vaccino o meno, ma oggi ha parlato di esenzione medica, ovvero quella richiesta ai partecipanti non vaccinati. "Ho trascorso giorni fantastici con i miei cari durante la pausa e oggi sto partendo con un permesso di esenzione", le parole del numero 1 del mondo.