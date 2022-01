Quirinale, Renzi "Berlusconi verso ritiro, vediamo come"

ROMA (ITALPRESS) - "Ieri non è successo assolutamente niente, avevano detto 'faremo e vedremo' e invece niente come ampiamente previsto, Berlusconi di fatto va verso il ritiro, vediamo con quali modalità ma quando l'altro giorno avevamo detto che non aveva i numeri avevamo detto la verità, ora se ne sono accorti tutti, anche Sgarbi. A destra non è successo niente, la destra è ferma". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a Radio Leopolda. "Non sono particolarmente preoccupato perchè mancano pochi giorni, è normale e fisiologico che certe dinamiche richiedano antiche liturgie e strumenti diversi da quelli del voto - ha aggiunto - ancora è presto, abbiamo ancora qualche giorno". (ITALPRESS). tan/tvi/red 20-Gen-22 08:46