Industria, a dicembre prezzi alla produzione in crescita

ROMA (ITALPRESS) - A dicembre, secondo i dati Istat, i prezzi alla produzione dell'industria registrano un nuovo rialzo su base mensile e un'ulteriore accelerazione della crescita su base annua (+22,6%, da +22,2% di novembre). La dinamica tendenziale è trainata in particolare dagli aumenti di beni intermedi e beni di consumo non durevoli. Nella media del 2021, i prezzi segnano un crescita del 10,7% (era -3,4% nel 2020), la più alta dal 2000, ossia da quando è disponibile la serie storica dell'indice per il mercato totale. L'incremento è molto più sostenuto sul mercato interno (+12,9%) che su quello estero (+4,9%). Al netto dell'energia, i prezzi aumentano in media d'anno del 5,1%. Per le costruzioni, la crescita media annua dei prezzi, sia per edifici (+3,8%) sia per strade (+3,5%), è nettamente superiore a quella del 2020 (rispettivamente +0,2% e +0,4%). 28-Gen-22