Quirinale, Salvini "Sto lavorando per un presidente donna"

ROMA (ITALPRESS) - "Sto lavorando perché ci sia un presidente donna in gamba, non un presidente donna in quanto donna. E conto che a breve ci sarà". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, uscendo da Montecitorio. "Sono assolutamente fiducioso, chi mette in discussione il governo in un momento come questo non fa un buon servizio al paese. Giocare con il governo un giorno sì e uno no non è utile al Paese", ha proseguito Salvini, che ha sottolineato: "Sto lavorando perché ci sia una unione di intenti e di voti, poi il Governo torni a lavorare in piena carica perché i problemi degli italiani sono altri e non le correnti dei partiti". (ITALPRESS). tan/sat/red 28-Gen-22 20:18