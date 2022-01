Mattarella ringrazia italiani "Preziosa sollecitazione per l'impegno"

ROMA (ITALPRESS) - "Il Presidente Mattarella ringrazia le concittadine e i concittadini che - attraverso telefonate, lettere, mail e messaggi sui social - gli hanno espresso auguri, affetto, suggerimenti e critiche. Costituiscono una preziosa sollecitazione per l'impegno a servizio della Repubblica". Così su Twitter la Presidenza della Repubblica. "Vorrei prima di tutto salutare insieme a tutto il Governo l'elezione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e ringraziarlo per la decisione di rimanere per un secondo mandato. Le priorità che ha espresso - la lotta alla pandemia e la ripresa della vita economica e sociale del Paese - sono le stesse del Governo", ha detto il premier Mario Draghi aprendo il Consiglio dei Ministri. Da parte del Cdm queste parole sono state accolte con un applauso. (ITALPRESS). sat/red 31-Gen-22 19:07