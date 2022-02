Patrick Zaki, udienza rinviata al 6 aprile

BOLOGNA (ITALPRESS) - Rinviata al 6 aprile l'udienza per Patrick Zaki, il ricercatore egiziano dell'Alma Mater di Bologna che era atteso presso il Tribunale per la sicurezza dello Stato a Mansoura per rispondere dell'accusa di diffusione di false notizie in patria e all'estero. Lo si apprende dal profilo Twitter dell'attivista. Zaki ha già trascorso 22 mesi in detenzione cautelare, e l'8 dicembre scorso è stato scarcerato, ma non può ancora lasciare l'Egitto. (ITALPRESS). vpe/sat/red 01-Feb-22 12:38