Quirinale, per 7 italiani su 10 Mattarella bis sconfitta della politica

ROMA (ITALPRESS) - La rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica, pur raccogliendo il parere favorevole della popolazione, ha generato non poche turbolenze tra i leader e partiti politici. Tutti i leader che hanno partecipato attivamente all'elezione, ad eccezione di Matteo Renzi e Giorgia Meloni, hanno perso consensi nell'indice di fiducia. A subire la perdita maggiore sono Matteo Salvini e Giuseppe Conte, che perdono oltre il 5% nell'ultimo mese. Nel complesso, il 70,4% degli intervistati ritiene che tutta la politica esce sconfitta da questa vicenda. Di conseguenza, anche le intenzioni di voto ne hanno risentito in maniera suggestiva. Anche in questo caso, si "salvano" solo Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e Italia Viva di Matteo Renzi. La politica, però, per gli italiani deve riprendere in mano la situazione del Paese e rispondere alle richieste dei cittadini che chiedono, prima di tutto, di affrontare i temi economici relativi alla ripresa economica e al lavoro e disoccupazione e a seguire i temi legali alla salute e all'emergenza Covid, senza trascurare il carovita e le riforme. Sondaggio Euromedia Research per La Stampa - realizzato il 31/01/2022 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne. (ITALPRESS). sat/com 02-Feb-22 12:41