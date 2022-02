Covid, Iss "Mortalità non vaccinati 25 volte più alta di chi ha booster"

ROMA (ITALPRESS) - La mortalità per Covid-19 nelle persone non vaccinate è 25 volte superiore rispetto a chi ha fatto la dose booster. É quanto emerge dal report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. "Il tasso di mortalità standardizzato per età, relativo alla popolazione di età dai 12 anni in su - si legge nel rapporto -, nel periodo 10/12/2021-09/01/2022, risulta circa 8 volte più alto per i non vaccinati (78,6 decessi per 100.000 abitante) rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (9,5 decessi per 100.000 abitanti) e circa 25 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (3,2 decessi per 100.000 abitanti)". (ITALPRESS). vbo/r 05-Feb-22 11:41