Inter-Milan 1-2, Giroud decide il derby, rossoneri a -1

MILANO (ITALPRESS) - Il Milan vince in rimonta per 2-1 un derby emozionante che sembrava già perso, rilanciando le proprie ambizioni di titolo e avvicinando proprio l'Inter in vetta alla classifica. Decisiva la doppietta di Giroud, dopo il gol di Perisic che aveva sbloccato il risultato. Il primo tempo è quasi totalmente in favore dei nerazzurri, che al 10' si rendono pericolosi con un mancino dal limite di Brozovic, poi neutralizzato in due tempi da Maignan dopo una deviazione fortuita di Kalulu. Un quarto d'ora più tardi è Barella a provarci di destro da ottima posizione, ma la sfera termina a lato di poco. Al 28' Maignan si supera nuovamente, respingendo una conclusione ravvicinata di Dumfries che sembrava ormai destinata a finire in fondo al sacco. Il Diavolo si fa vedere per la prima volta al 35' con Tonali, che impegna dalla lunga distanza Handanovic, costretto a deviare di lato la botta dell'ex giocatore del Brescia. Al 38', i padroni di casa passano meritatamente in vantaggio. Calhanoglu calcia un bel corner dalla destra e Perisic trova un sinistro al volo che termina la sua corsa nell'angolino, con Maignan che questa volta non può opporsi. La prima frazione termina così per 1-0 in favore della capolista. Nella ripresa, la banda di Inzaghi sembra in controllo ma i cambi di Pioli svoltano l'incontro. Alla mezz'ora, Diaz se ne va in contropiede e da un suo tiro sporco nasce un assist involontario per Giroud che in scivolata supera Handanovic per l'1-1. Il centravanti francese, tre minuti più tardi, firma poi la doppietta personale e il gol vittoria quando riceve palla in area, aggira De Vrij e mette dentro con un preciso sinistro nell'angolino. L'uno-due è letale per i nerazzurri, che provano l'assalto finale ma senza riuscire a impensierire la difesa avversaria. A nulla vale poi l'espulsione di Hernandez a pochi istanti dal fischio finale. Il Milan può così esultare per una vittoria fondamentale che catapulta la squadra in seconda posizione e a una sola lunghezza di ritardo dall'Inter, che ha comunque una gara da recuperare. (ITALPRESS) lov/ari/pal/red 05-Feb-22 20:06