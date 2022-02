Delusione Moioli, manca la finale di snowboardcross

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) - Michela Moioli è stata eliminata in semifinale nella gara di snowboardcross femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Al Genting Snow Park di Zhangjiakou la 26enne alfiere azzurra, che difendeva il titolo conquistato nel 2018 a Pyeongchang, è arrivata terza nella sua semifinale e dunque ha mancato l'accesso alla finale per l'oro che è andato all'americana Lindsey Jacobellis. Argento per la francese Chloe Trespeuch, bronzo alla canadese Meryeta Odine. Moioli è anche caduta nel corso della finale per il 5° posto, rimanendo a terra qualche minuto prima di rialzarsi. (ITALPRESS). gm/red 09-Feb-22 09:13