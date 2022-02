Moioli e Visintin d'argento, Italia a 11 medaglie

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) - Michela Moioli e Omar Visintin hanno vinto la medaglia d'argento nella mixed team di snowboardcross, gara all'esordio alle Olimpiadi. Oro per gli Stati Uniti, bronzo per il Canada. L'Italia è approdata in finale con due coppie, l'altra composta da Caterina Carpano e Lorenzo Sommariva si è piazzata al quarto posto. Si tratta della medaglia numero 11 per l'Italia con 2 ori, 5 argenti, 4 bronzi. "Ci ho creduto e portiamo a casa la prima medaglia a squadre. E' stata una vittoria di squadra" ha dichiarato Michela Moioli dopo la vittoria dell'argento che ha riscattato almeno in parte la delusione per la prova individuale. "E' un ricordo del quale è rimasta una ferita sia interna che estera. Quel giorno ci ho provato, è andata così, sono contenta di essermi presa la mia rivincita, ma guardo già al futuro. Dedica? Alla mia famiglia che mi è stata vicina, alla mia squadra, ai miei compagni ed a Lorenzo e Caterina alla fine quarti". "La mia seconda medaglia, sono al top. E vincerla di squadra con Michela è bellissimo" ha detto Omar Visintin. L'azzurro si augura che questi successi aiutino nello sviluppo della disciplina. "Noi pensiamo che il nostro sport sia sempre più famoso e importante. Per noi è il più bello, è la nostra passione, speriamo di raggiungere più giovani e persone possibili e avvicinarli a questo sport". "Il primo obiettivo è raggiunto: abbiamo superato il numero di medaglie vinte a Pyeongchang. Lo abbiamo fatto grazie ad una disciplina come lo snowboard dove siamo diventati una potenza mondiale. Questa medaglia di oggi rappresenta per la nostra portabandiera Michela una straordinaria rivincita dopo la gara individuale dell'altro giorno e per Omar una meravigliosa conferma delle sue grandi capacità. Complimenti anche a Caterina e Lorenzo che hanno lottato fino all'ultimo e comunque ci hanno consentito di essere l'unica nazione a qualificare in finale due team. Mancano ancora otto giorni di gare. Questa Italia può regalarci altre gioie" il commento del presidente del Coni Giovanni Malagò, presente sugli spalti. (ITALPRESS). gm/red 12-Feb-22 05:58