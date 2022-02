Nasce FondiExport.It, primo portale italiano per internazionalizzazione

ROMA (ITALPRESS) - Nasce FondiExport.it, il primo portale italiano per la ricerca dei finanziamenti e attività per l'internazionalizzazione. Punta a essere uno strumento fondamentale per gli imprenditori italiani che vogliono esportare il made in Italy in giro per il mondo. Il portale darà la possibilità alle aziende italiane di fare business in 18 paesi nel mondo attraverso i fondi italiani per l'internazionalizzazione ed è stato realizzato dalla Camera di Commercio Italo Maltese con 18 Camere di Commercio Italiane all'Estero presenti in Europa e nel mondo: Australia, Bulgaria, Croazia, Ecuador, Francia, Germania, Grecia, Malta, Polonia, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Spagna, Svizzera. Il portale fornisce informazioni dettagliate e aggiornate quotidianamente su finanziamenti, voucher, fondi e bandi pubblici a disposizione delle aziende italiane interessate a partecipare a fiere all'estero o B2B e ricerca partners o altri servizi di consulenza per fare business all'estero. Una volta registrato sul portale l'imprenditore italiano ha la possibilità di conoscere nel dettaglio le informazioni sui finanziamenti e le attività per l'export, aprire un ticket di assistenza ma novità fondamentale è l'attivazione di un servizio di consulenza allinclusive finalizzato all'ottenimento dei fondi per l'internazionalizzazione attraverso un check up gratuito per verificare l'eleggibilità fino alla sua presenza nel mercato estero. "Siamo orgogliosi del servizio che stiamo offrendo alle aziende e alle istituzioni italiane - afferma Roberto Capelluto, presidente della Camera di Commercio Italo Maltese -. Il portale è in rapida crescita e sta già dimostrando le sue potenzialità. La crisi economica provocata dal Covid-19 ha messo a dura prova le aziende italiane, ma ciò ci ha anche dato l'opportunità di comprendere meglio le loro esigenze. Il nostro obiettivo è quello di aiutare e informare le aziende su come ottenere fondi per l'internazionalizzazione e guidarle nella realizzazione di nuove attività all'estero come fiere o b2b al fine di entrare in nuovi mercati ed incrementare le proprie vendite". "In pochi e semplici click - si legge in una nota - le aziende italiane potranno accedere ad informazioni preziose e semplificate per incrementare le proprie opportunità di business nel mondo attraverso il supporto finanziario delle istituzioni italiane e delle competenze delle Camere di Commercio italiane all'Estero che come sempre si dimostrano attori fondamentali per il successo delle imprese italiane nel mondo". "Ogni mese realizzeremo delle country presentation virtuali multipaese in collaborazione con le istituzioni italiane - spiega Enry Di Giacomo, segretario generale della Camera di Commercio Italo Maltese - saranno presentati i finanziamenti messi a disposizione per le aziende ed il nostro staff insieme alle Camere di Commercio Italiane all'Estero si occuperà di indicare il modo migliore per fare export nel mondo con i finanziamenti in oggetto". (ITALPRESS). sat/com 12-Feb-22 12:18