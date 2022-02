Zaccagni illude la Lazio, il Porto vince 2-1

PORTO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Il Porto vince il primo round battendo la Lazio per 2-1 nella gara di andata degli spareggi per accedere agli ottavi di finale di Europa League. All'Estadio do Dragao i biancocelesti trovano il vantaggio nel primo tempo grazie al gol di tacco di Zaccagni, ma Toni Martinez ribalta il risultato con una doppietta personale, mettendo il timbro in entrambe le frazioni di gioco. L'ex laziale Conceicao punisce con dispiacere il suo passato ma il passaggio del turno si deciderà nella sfida di ritorno fra una settimana allo stadio Olimpico. Una partita equilibrata, tra due squadre che non si incontravano dal 2002/03 con Mancini e Mourinho in panchina. Ci si aspettava un Porto più aggressivo dall'inizio, invece la Lazio comanda con personalità e meriterebbe anche di chiudere avanti la prima frazione, nonostante la pesante assenza di Immobile, rimasto a Roma con l'influenza. I biancocelesti trovano l'1-0 al 23' grazie a Zaccagni (3 gol in 2 gare), che corona con un colpo di tacco ravvicinato un ottimo schema su calcio d'angolo. La risposta dei portoghesi arriva al 37', complice una disattenzione della difesa laziale: Toni Martinez incorna con un potente colpo di testa in torsione e beffa Strakosha con l'1-1. Dopo l'intervallo i portoghesi entrano con un altro ritmo e completano la rimonta. Il protagonista è nuovamente Martinez, il migliore in campo dei suoi. L'attaccante brucia di destro Strakosha raccogliendo il secondo assist della serata di Joao Mario. Il 2-1 spezza le gambe alla Lazio, che fatica a rendersi pericolosa (un'occasione per Milinkovic-Savic) e subisce i colpi del Porto (un paio di volte vicino al tris). I biancocelesti comunque escono a testa alta da un match complicato e rimandano le speranze alla gara di ritorno in casa: basta solo un gol per andare ai supplementari e il 2-0 per passare il turno, con un Immobile in più nel proprio arco. (ITALPRESS). spf/pal/red 17-Feb-22 22:57