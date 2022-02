Calenda "se Draghi andrà via niente soldi Ue"

ROMA (ITALPRESS) - "Gli episodi in cui le forze politiche in Consiglio dei ministri votano una cosa e in Parlamento un'altra si stanno moltiplicando. Questo logora il governo. E ritengo che Draghi faccia bene a richiamare l'attenzione su questo problema. Non si può pensare di andare avanti seguendo gli strappi di Salvini o le divisioni del Pd, dove Francesco Boccia e Michele Emiliano sabotano il decreto sull'Ilva. Così l'azione parlamentare finisce per diventare una maionese impazzita, mentre l'azione di governo continua ad avere una sua linearità, perché, alla fine della fiera, i rappresentanti dei partiti in Consiglio dei ministri fanno quello che dice Draghi". Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il leader di Azione, Carlo Calenda, convinto che la situazione non possa peggiorare "perché se peggiora se ne va Draghi. Se in Parlamento i partiti creano le condizioni per inficiare quello che fa il governo lui non resta. E se Draghi se ne va perdiamo i soldi europei e il Paese finisce nel caos. A quel punto diventerà davvero difficile riuscire a uscire da una situazione del genere". Il Pnrr, aggiunge Calenda, "già sarà difficilissimo per Draghi portarlo avanti in questa situazione. Ma la possibilità di farlo senza di lui non esiste. Con chi lo facciamo? Con il governo di chi? Il punto è che per l'irresponsabilità delle forze politiche si sta ripetendo esattamente quanto è avvenuto per il Quirinale. Allora si facevano i nomi, poi si ritiravano, poi si rifacevano... è lo stesso meccanismo: mancanza assoluta di serietà". Intanto, oggi si apre il congresso di Azione, che "si struttura come un partito. Abbiamo eletto i direttivi provinciali (sono 108) e quelli regionali ed eleggeremo la direzione nazionale. La nostra linea continua a essere quella iniziale, che ha trovato un approdo nelle elezioni di Roma", spiega Calenda, secondo cui "oggi non ci vuole un centro nel senso deteriore del centrismo, ma ci vuole una terza area politica, che sia l'area del riformismo pragmatico, di un modo di fare politica serio e responsabile, che non è ostaggio dei 5 Stelle da un lato e dei sovranisti dall'altro. Questo è quello che Azione si propone di costruire, ovviamente, tenendo aperta la porta a chi vuole partecipare. Io partirò per un giro del Paese che durerà più di un anno. La mia campagna per le elezioni capitoline si intitolava 'Roma sul serio', questa sarà la volta di 'Italia sul serio'". Calenda è convinto che "la riforma elettorale non si farà. E quindi andremo per l'alto mare aperto, affrontando la sfida elettorale in modo indipendente dai due poli perché altrimenti ricadiamo nel leitmotiv di questa legislatura. Quello per cui si va alle elezioni e si dice 'mai con i fascisti', 'mai con 5 Stelle' e poi si finisce per allearsi con i fascisti o con i 5 Stelle. Io confido nella capacità degli italiani di rendersi conto dell'errore commesso quando hanno votato partiti che hanno fatto qualunque tipo di promessa pur di governare". Secondo Calenda "il Pd rimane un interlocutore e anche Italia viva. Poi Forza Italia e persino una parte della Lega, quella di Giorgetti, che oggi parlerà al nostro congresso". (ITALPRESS). vbo/r 19-Feb-22 08:24