Ucraina, Di Maio "Ora pacchetto di sanzioni senza precedenti"

ROMA (ITALPRESS) - "Tutto quello che sta avvenendo in questo momento è di una gravità inaudita. Ciò che avverrà nelle prossime ore, nei confronti di chi sta provocando la morte di innocenti, è un pacchetto di sanzioni senza precedenti contro la Russia e l'economia russa. Reagiremo tutti quanti insieme. Non è solo l'attaccco all'Ucraina, è un metodo che noi non possiamo tollerare. Ed è in questo momento che come Unione Europea, come partner del G7 e come paesi alleati dobbiamo dimostrare di essere uniti e rispondere tutti insieme". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al termine della riunione del Cops. (ITALPRESS). ads/r 24-Feb-22 20:11