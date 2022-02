KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - Quarta notte di guerra in Ucraina, ma la Russia non sfonda. Quella appena trascorsa, a Kiev, è stata una notte senza attacchi o bombardamenti, nonostante i ripetuti allarmi con le sirene che ripetutamente suonavano. Alcune esplosioni sono state udite nella periferia della città. Un deposito di petrolio è stato colpito a Vasylkiv, a sud occidentale della capitale dove è presente anche una base aerea militare. L'incendio sarebbe ancora attivo. Gli amministratori locali hanno avvertito i residenti nell'area circostante e a Kiev di chiudere le finestre per non respirare le esalazioni. Il vicesindaco di Kiev, Mykola Povoroznyk, ha reso noto stamane che la situazione in città resta calma e sotto il controllo delle forze ucraine. Inoltre, ha dichiarato che ci sono stati degli scontri con gruppi di sabotatori russi a Kiev durante la notte, senza però fornire dettagli. (ITALPRESS). vbo/r 27-Feb-22 08:01