Paris vince la discesa di Kvitfjell, secondo Kilde

Dominik Paris vince la seconda discesa di Kvitfjell, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021/2022. L'altoatesino taglia il traguardo in 1'43"92, precedendo di 55 centesimi il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Completano il podio gli svizzeri Niels Hintermann e svizzero Beat Feuz, appaiati a 81 centesimi dal leader. Più indietro Christof Innerhofer (22esimo), mentre sono fuori dalla zona punti Nicolò Molteni (34esimo), Matteo Marsaglia (44esimo), Pietro Zazzi (50esimo) ed Emanuele Buzzi (58esimo). Non completano la gara Guglielmo Bosca e Mattia Casse, caduto ma senza conseguenze.