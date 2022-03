Zelensky: "Continuiamo a combattere, russi pronti a bombardare Odessa"

ROMA (ITALPRESS) - Una "superpotenza dello spirito". Volodymyr Zelensky ha definito così l'Ucraina che non si arrende alla Russia, incitando i cittadini a continuare nelle varie forme di resistenza. "Ucraini - dice il presidente in un video lanciato anche sui social - in ogni città dove c'è il nemico dovete combattere, dovete portar fuori questo diavolo dalle nostre città per prevenire la creazione di DPR o LPR, dove la vita reale è impossibile ed è solo schiavitù". "Alcuni dei prigionieri hanno iniziato a parlare, tra loro i piloti che hanno bombardato le nostre città - prosegue - Abbiamo ascoltato le loro testimonianze, visto mappe e piani. Non sono stati elaborati ieri, non è improvvisazione: questa è guerra"."Si stanno preparando a bombardare Odessa -aggiunge - Sarà un crimine di guerra, un crimine storico". (ITALPRESS). spf/ads/mgg/red 06-Mar-22 15:31