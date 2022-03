Zelensky "Pronto a compromessi ma senza tradire l'Ucraina"

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "Il mio obiettivo è porre fine alla guerra, e sono anche pronto a fare alcuni passi. Si possono fare dei compromessi, ma non devono essere un tradimento del mio Paese. Anche l'altra parte deve essere disposta a scendere a compromessi, è l'unico modo per uscire da questa situazione". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista alla tedesca Bild. "Non possiamo ancora parlare dei dettagli - ha aggiunto Zelensky -. Non abbiamo ancora avuto contatti diretti tra i presidenti. Solo dopo colloqui diretti tra i due presidenti potremo porre fine a questa guerra". (ITALPRESS). sat/red 09-Mar-22 21:31