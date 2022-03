Ucraina, Di Maio "Con la Cina sforzi congiunti per la pace"

ROMA (ITALPRESS) - "Con il collega Wang Yi abbiamo concordato sforzi congiunti per un percorso di pace. Ribadito che coordinamento comunità internazionale è unica via per raggiungere una soluzione diplomatica. Ho espresso ferma condanna per l'aggressione russa e ribadito sostegno al popolo ucraino". Così su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dopo un incontro in videoconferenza con l'omologo cinese Wang Yi. (ITALPRESS). sat/red 10-Mar-22 16:09