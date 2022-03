Montefusco(Rds) "Competitivi grazie al live e all'effetto community"

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo un prodotto live che va in onda tutti i giorni, 24 ore al giorno in continuo contatto con i nostri ascoltatori che hanno un ruolo di protagonismo attivo. Gli stimoli generati in diretta dai conduttori, dal lato informativo e dalle testimonianze degli utenti generano uno straordinario effetto community che attraverso lo scambio di spunti caratterizza l'emozionalità magica della radio. È questo che ci rende competitivi". Così Massimiliano Montefusco, General Manager RDS, intervistato dall'agenzia di stampa Italpress. "Abbiamo puntato molto su sviluppo, contaminazione, opening innovation, proof of concept con il mondo startup del paese e a livello estero. Lo scorso anno abbiamo investito 200mila euro per sostenere giovani, nuove attività e progetti che vedano nell'innovazione un modello di cambiamento per il futuro. Con Elis -racconta Montefusco- faremo una call diretta a sviluppatori, vogliamo chiedere loro come far evolvere e sviluppare Rds social tv che già a novembre scorso è diventato un brevetto in 153 paesi. Ci sarà una selezione da parte nostra sui proof of concept più innovativi e poi li aiuteremo come abbiamo già fatto in passato dando ai giovani nuovi strumenti ed esperienze". A fine mese, con la fine dello stato di emergenza ci saranno molte aperture, l'Italia si sta preparando ad affrontare una nuova fase della pandemia che coincide con il ritorno dei live show. "L'anno scorso abbiamo dato l'opportunità ai nostri utenti vincitori di un concorso di vivere da protagonisti diversi live in modalità da remoto, tipo quelli di Mahmood, Maneskin e Achille Lauro. Il setup della scenografia con una telecamera a 360° dava la possibilità di scegliere il punto di inquadratura. Lo sbarco sul metaverso è un percorso -spiega Montefusco-. Noi abbiamo un progetto che vedrà in questa fase come il metaverso potrà integrarsi ai canali e strumenti che già stiamo usando oggi, stiamo importando i principi del metaverso per dare concretezza agli eventi e al sistema trasmissivo. La nostra ricetta è un percorso di laboratorio continuativo attraverso il quale daremo delle prime soluzioni anche rispetto agli eventi live che stanno per ricominciare". Per quanto riguarda Nft e blockchain "è un settore che consente a utenti e ascoltatori di avere la garanzia di prodotti e contenuti unici con un valore nel tempo. Quello che vogliamo ottenere è massima esperienza e più strumenti per godere sia in presenza che da remoto dell'esperienza firmata Rds. Durante l'estate faremo un evento per il quale il biglietto di ingresso permetterà di generare un instant win per vivere un'esperienza vicina ai nostri talent e artisti musicali". (ITALPRESS). cga/mgg/red 17-Mar-22 15:22