Verstappen e Leclerc fanno il vuoto nelle libere in Bahrain

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) - La prima giornata di libere del Gran Premio del Bahrain ha visto sfrecciare al pomeriggio il campione del mondo in carica Max Verstappen (1'31"936), che ha preceduto di appena 87 millesimi il pilota della Ferrari Charles Leclerc. Dopo una prima sessione che ha visto Pierre Gasly davanti alle due Rosse di poco sopra l'1'34", nel pomeriggio i tempi si sono notevolmente abbassati e Verstappen e Leclerc hanno letteralmente fatto il vuoto, visto che il terzo classificato, l'altro ferrarista Carlos Sainz, ha pagato un ritardo di più di cinque decimi. Quarto il debuttante su Mercedes George Russell, che ha nettamente fatto meglio del suo ingombrante compagno di scuderia Lewis Hamilton. Il sette volte iridato non è riuscito a piazzare un giro convincente e ha terminato con un insolito nono posto. Le sensazioni di una Mercedes instabile e non ancora pronta si sono rivelate veritiere e, per i meccanici, ci sarà molto da lavorare in vista delle qualifiche di domani. Graffiante la prova dell'esperto Fernando Alonso, che ha fatto registrare il quinto tempo precedendo Valtteri Bottas su Alfa Romeo. Da segnalare anche l'ottima prestazione delle due Haas motorizzate Ferrari: al gran giro lanciato di Mick Schumacher, che ha concluso ottavo, si è aggiunto il decimo tempo del compagno di squadra Kevin Magnussen. (ITALPRESS). mga/glb/red 18-Mar-22 17:26