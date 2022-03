Harry Styles, il 20 maggio esce il nuovo album

MILANO (ITALPRESS) - Uscirà il 20 maggio "Harry's House" (Columbia Records/Erskine Records/Sony Music), il nuovo album del vincitore di Grammy e superstar internazionale Harry Styles. L'album arriva a 3 anni di distanza dal precedente "Fine Line", certificato doppio platino in Italia con più di 7 miliardi di stream e rimasto per 100 settimane consecutive nella Top 100 della classifica Fimi / Gfk top of the music degli album più venduti. (ITALPRESS). mgg/com 23-Mar-22 18:24