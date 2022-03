Indagine sul rapporto qualità-prezzo, i consumatori premiano Ferrero

MILANO (ITALPRESS) - La Ferrero premiata dai consumatori per il rapporto qualità-prezzo. È quanto emerge dall'indagine svolta dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza su aziende e brand, i cui risultati sono stati pubblicati da La Repubblica-Affari & Finanza. Il gruppo di Alba occupa i primi tre posti, nell'ordine con i marchi Nutella, Kinder e Ferrero Rocher. Giù dal podio Amazon, al quarto posto, e Netflix, al quinto. Lo studio è giunto alla seconda edizione ed è stato realizzato a febbraio grazie a un sondaggio online (con la metodologia Cawi), con un campione rappresentativo della popolazione italiana per area, genere ed età. Ai consumatori consultati è stato chiesto di esprimere il proprio giudizio su una serie di prodotti e brand. Sono stati raccolti 700 mila giudizi su circa 1.300 aziende/brand in cento settori dell'economia italiana. Il punteggio finale è il Customer convenience index (Cci), cioé il valore medio non ponderato dei voti espressi, su una scala da 1 a 5. Più basso è il valore Cci, migliore è la valutazione della convenienza. Nutella sale sul gradino più alto del podio con un Cci di 2,16, seguita da Kinder con 2,17 e Ferrero Rocher con 2,19. "Nonostante la convenienza sia percepita in modo soggettivo, intervistando un numero così ampio di persone è possibile cogliere in modo oggettivo come i consumatori italiani giudichino il rapporto qualità-prezzo delle più importanti aziende e dei loro brand. L'indagine che abbiamo condotto è la più ampia che sia mai stata condotta in questo campo", spiega Christian Bieker, direttore dell'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. (ITALPRESS). sat/red 28-Mar-22 13:43