BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) - Papa Francesco visiterà il Libano a giugno. Ad annunciarlo il nunzio apostolico, monsignor Joseph Spiteri, al presidente della Repubblica Michel Aoun. "Il Nunzio apostolico in Libano, monsignor Joseph Spiteri, ha informato il Presidente che papa Francesco visiterà il Libano a giugno", rende noto la Presidenza della Repubblica in un tweet, rilevando che la data del viaggio e il suo programma, nel dettaglio, saranno determinati in seguito da entrambe le parti. "I libanesi aspettano la visita del Papa, per esprimere la loro gratitudine per il suo interesse per il Libano e ringraziarlo per le iniziative intraprese per il loro Paese, e per le sue preghiere per la pace e la stabilità". Questo viaggio dovrebbe svolgersi un mese dopo le elezioni legislative del 15 maggio. Il Vaticano ha espresso più volte la sua preoccupazione per il Libano e ha assicurato di essere pronto ad aiutarlo. (ITALPRESS). 05-Apr-22 18:20