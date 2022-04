Gasperini "Semifinale di Europa League sarebbe storica"

BERGAMO (ITALPRESS) - "Le partite sono sempre delicate a questo punto della stagione, sono tutte determinanti perchè lo siano anche le prossime. È una partita da dentro o fuori, cercheremo di superare il turno per giocare una semifinale che sarebbe prestigiosissima". Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta ci credono alla vigilia del ritorno dei quarti di Europa League contro il Lipsia, dopo l'1-1 in Germania. "Aver giocato contro è un metro di paragone che hai sul campo, quella di domani è una partita decisiva perchè deve uscire un vincitore - continua il tecnico della Dea - Sarebbe importante raggiungere questo traguardo che sarebbe storico, fantastico e importante per noi". L'Europa League è anche forse l'ultima chance per la Dea di giocare la Champions l'anno prossimo visto che in campionato il quarto posto è lontano. "Se abbiamo pagato l'impegno in Europa? Ci sono state tante cose che ci hanno rallentato nel girone di ritorno dove non abbiamo fatto bene - ammette Gasperini - Chi gioca il giovedì la domenica successiva ha qualche difficoltà in più, abbiamo pagato nelle partite dopo l'Europa League ma non è un alibi, solo una constatazione". Poi una battuta sul Villarreal che ha beffato l'Atalanta nel girone e ora in semifinale di Champions: "Viene un po' sottovalutato per la sua posizione in classifica nella Liga ma ha dimostrato il suo valore e le sue capacità". (ITALPRESS). glb/gm/red 13-Apr-22 13:39