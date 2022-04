Dal 3 all'8 maggio la Milano Beauty Week

MILANO (ITALPRESS) - Si avvicina la Milano Beauty Week, nuovo evento dedicato alla cultura della bellezza e del benessere, in programma dal 3 all'8 maggio nel capoluogo lombardo. Ricco il calendario degli appuntamenti che avranno come fulcro lo storico Palazzo Giureconsulti in Piazza Mercanti, che si trasformerà in un beauty village ospitando incontri con addetti ai lavori ed esperti, mostre, laboratori, esperienze di make-up e tante altre iniziative. A celebrare la bellezza con eventi ad hoc saranno anche altre location e spazi commerciali diffusi nella città, dove i veri protagonisti saranno i cittadini con la loro voglia di svago e leggerezza. Patrocinata da Regione Lombardia, Comune di Milano e Assolombarda, la Milano Beauty Week è un'iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Kosmoprof ed Esxence. L'obiettivo, come spiega Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia, è rendere l'evento una ricorrenza collettiva annuale delle week milanesi accanto alla moda, al design e all'enogastronomia. "La Milano Beauty Week - afferma Ancorotti - è un progetto culturale del nostro settore, un settore che si affaccia come altri, come quello della moda, come quello del design, ad avere la sua settimana per mostrare a tutti il valore assoluto del nostro comparto cosmetico, uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy. I protagonisti dovranno necessariamente essere i cittadini perché sono loro che andranno a verificare e vedere che cosa succede nel dietro le quinte del sistema cosmetico". Per Maurizio Cavezzali, co-fondatore di Esxence, "Milano non poteva non avere la sua diciannovesima week dedicata alla bellezza, soprattutto in questo momento in cui il processo di interiorizzazione delle persone è veramente aumentato tantissimo, sia per la pandemia che anche il conflitto in Ucraina. Quindi le persone si stanno prendendo più cura di se stessi, quindi la bellezza viene riscoperta. Non siamo più persone troppo esasperate nel mondo del lavoro e troppo dedicate solo al lavoro - ha proseguito -, ma cerchiamo anche di coltivare un'essenza interiore che naturalmente viene messa in risalto proprio dalla bellezza e dagli atti che ogni giorno facciamo per mantenerci in forma". (ITALPRESS). (Photo credit: agenziafotogramma.it) fsc/red 19-Apr-22 13:52