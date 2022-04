Ucraina, Renzi "In atto rivoluzione, Europa giochi un ruolo diplomatico"

ROMA (ITALPRESS) - "È una vicenda drammatica, siamo da sessanta giorni in una guerra, abbiamo sdoganato l'idea che nel cuore dell'Europa ci sia una guerra, parole come armi nucleari sono diventate possibili, probabilmente non probabili, è una svolta per la nostra generazione cresciuta con l'idea di pace. Il secondo tema è un cambio straordinario dell'ordine mondiale, si rischia di passare dal G20 al G2 cioè Stati Uniti e Cina". Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Porta a Porta su Rai1. "La Russia è un paese straordinariamente complesso e complicato, ma certo la Cina sta crescendo nel proprio peso mondiale e l'Europa deve decidere cosa fare. L'Europa ha fatto una grandissima difesa morale però il problema è che partita gioca nei prossimi anni. Siamo in presenza di un fattore drammatico: da un lato c'è la morte, le bare di 20enni morti in guerra, dall'altro ci sono altre conseguenze: c'è in vista una carestia per 12 milioni di persone, poi un nuovo ordine mondiale, ma non si capisce chi può farlo e poi banalmente i flussi migratorio: noi abbiamo proposto un commissario straordinario per l'immigrazione come Figliuolo per i vaccini per aiutare donne e minori. E' in atto una rivoluzione ma l'Europa giochi un ruolo diplomatico" ha concluso. (ITALPRESS). gor/tvi/red 20-Apr-22 21:53