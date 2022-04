Ucraina, Biden "Non rinunceremo a combattere contro i tiranni"

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "La battaglia di Kiev è una vittoria storica per gli ucraini". Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è tornato ancora una volta ad esaltare la resistenza contro i russi nel discorso effettuato alla Casa Bianca, nel quale ha ribadito l'arrivo entro il week-end di aiuti militari per un ammontare di 800 milioni di dollari. L'inquilino della Casa Bianca ha sottolineato l'impegno degli americani nel sostegno a Kiev. "Non c'è prova ancora che Mariupol sia completamente caduta", afferma. Gli Usa "non rinunceranno mai a combattere contro i tiranni". -Photo credit: agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). xa4/mgg/red 21-Apr-22 20:58