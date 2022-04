Allegri "Contro il Sassuolo serve la partita giusta"

TORINO (ITALPRESS) - "Per il Sassuolo è una partita importante perché battere la Juve sarebbe un risultato prestigioso, bisogna fare una partita giusta, seria, altrimenti ne verremo fuori con le ossa rotte". E' il pensiero del tecnico della Juve Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta in casa del Sassuolo. "Il quarto posto non è ancora matematico. Aver raggiunto la finale di Coppa Italia ci permette di giocarci un trofeo ed è comunque un obiettivo. Per il quarto posto è ancora lunga, facciamo un passo alla volta. Poi alla fine valuteremo". Il tecnico bianconero si sofferma sulle condizioni dei singoli: "Arthur non recupera, speriamo di riaverlo con il Venezia. Siamo i soliti, dopo l'allenamento valuterò chi far giocare. Ci sarà qualche cambio, a centrocampo dipende come stanno. McKennie ieri ha svolto i primi passi di corsa. Locatelli è ancora indietro, non so se riuscirà a tornare prima della fine della stagione. "De Ligt sta bene, riuscirà ad essere presente. Devo scegliere uno fra Bonucci e Chiellini. Per Morata devo decidere oggi, li ho tutti a disposizione". Allegri rivolge inoltre un pensiero all'ex portiere bianconero Stefano Tacconi dopo il malore accusato ieri: "Voglio fare un grosso in bocca al lupo a Stefano Tacconi, speriamo di rivederlo il più presto possibile". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pc/gm/red 24-Apr-22 13:04