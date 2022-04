Quartararo trionfa in Portogallo su Zarco, Bagnaia 8°

PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Fabio Quartararo trionfa nel Gran Premio del Portogallo di MotoGP. Sul tracciato di Portimao, il pilota francese della Yamaha rimonta e domina tornando al successo e balzando in vetta alla classifica piloti. Completano il podio un altro transalpino, ovvero Johann Zarco (Ducati Pramac), e lo spagnolo Aleix Espargaro con l'Aprilia. Top-5 archiviata da Alex Rins (Suzuki) e Miguel Oliveira (Ktm), mentre per Marc Marquez (Honda) arriva un sesto posto davanti al fratello Alex e a Francesco Bagnaia (ottavo con la Ducati ufficiale). Da segnalare alcune cadute di lusso: a partire da quella dell'ex leader del Mondiale Enea Bastianini, scivolato in curva 8, a quelle di Joan Mir (Suzuki) e Jack Miller (Ducati) coinvolti in un contatto senza gravi conseguenze fisiche quando erano in lotta per il podio. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/pc/gm/red 24-Apr-22 15:02