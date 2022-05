Il Cagliari esonera Mazzarri a tre giornate dalla fine

CAGLIARI (ITALPRESS) - Walter Mazzarri non è più l'allenatore del Cagliari. Ufficiale l'esonero del tecnico di San Vincenzo a tre giornate dalla fine del campionato. La società sarda non specifica chi siederà in panchina ma si parla del tecnico della Primavera, Alessandro Agostini. Mazzarri era stato scelto per sostituire Leonardo Semplici dopo che sotto la sua guida il Cagliari aveva raccolto un punto nelle prime tre giornate di campionato. Penultima con 10 punti alla fine del girone d'andata, la squadra rossoblù era riuscita a dare segnali incoraggianti e risalire la classifica ma gli ultimi due mesi sono stati avari di risultati, con appena una vittoria e sette sconfitte nelle ultime otto uscite. Quart'ultimo a +3 sul Genoa, il Cagliari è atteso nelle ultime tre giornate da due scontri diretti, entrambi in trasferta con Salernitana e Venezia, e in mezzo l'impegno contro l'Inter alla Unipol Domus. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/gm/com 02-Mag-22 19:13