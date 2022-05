Ucraina, Conte "L'Italia parli con gli alleati, non sia solo comparsa"

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo il dovere di parlare ai nostri alleati e non recitare un ruolo da comparsa". Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a Metropolis. "L'Italia può avere un ruolo importante in questo per la sua vocazione pacifista e al dialogo, chiedo a Draghi di assumere tutte le iniziative per questo", ha aggiunto. "Dopo due mesi di un conflitto bellico che si sta evolvendo, è giusto che il presidente del Consiglio venga a riferire in Parlamento. Questa è la differenza tra una democrazia e un sistema autarchico, la nostra caratteristica è che con i presidi di democrazia legittimamente un premier espone l'indirizzo politico che porta nei consessi internazionali. Dopo due mesi dobbiamo iniziare a discutere l'indirizzo e l'obiettivo politico - ha sottolineato Conte -. La stragrande maggioranza della popolazione non vuole la guerra ed è giusto che porti una sensibilità che riguardi le forze che sono in maggioranza e quella dell'opinione pubblica. Non volere la guerra non significa che l'Italia domani mattina può determinare la soluzione di un conflitto", ha aggiunto. - foto agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). TALPRESS). xb1/sat/red 02-Mag-22 18:56