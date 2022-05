Cittadinanza, Letta "Fallimentare mia segreteria se non si vara legge"

ROMA (ITALPRESS) - "Fallimentare la mia segreteria se durante il mio mandato non riusciremo a varare una legge sulla cittadinanza per i figli degli immigrati pienamente scolarizzati in Italia. È l'impegno che riconfermo e rilancio al Congresso di Demos". così su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta. -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). sat/mgg/red 13-Mag-22 20:09