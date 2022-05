Pnrr, Letta "Negoziare con UE flessibilità su modalità utilizzo fondi"

SORRENTO (ITALPRESS) - "Sul Pnrr serve un cambiamento di fondo che secondo me è fondamentale ed è difficilissimo: bisogna negoziare con Bruxelles una flessibilità sulle modalità di utilizzo dei soldi perché, con i cambiamenti delle inflazioni e del prezzo delle materie prime, non si possono oggi applicare le regole del Pnrr come erano state pensate un anno e mezzo fa". Lo dice il segretario del Partito Democratico Enrico Letta nel corso del suo intervento al forum Verso Sud, organizzato dallo Studio Ambrosetti. "Va modificato questo aspetto - prosegue Letta -. Questo è fondamentale, altrimenti sarà in sé l'incapacità di usare i soldi perché saranno di semestre in semestre talmente sballate, per colpa dell'inflazione, le previsioni e i budget di spesa, sulla questione per esempio delle materie prime, che sarà quasi impossibile". - foto Agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). xc9/tvi/red 14-Mag-22 14:33