Hindley vince sul Blockhaus, Lopez resta leader del Giro

CHIETI (ITALPRESS) - Jai Hindley vince la nona tappa del Giro d'Italia 2022,la Isernia-Blockhaus, di 191 chilometri e secondo arrivo in salita della corsa Rcs. Il corridore australiano della Bora-Hansgrohe si impone in volata sul francese Romain Bardet (Team DSM) e sul colombiano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) riesce a conservare la maglia rosa con un vero e proprio sprint nel finale. Domani giornata di riposo, prossimo appuntamento fissato per martedì con la decima frazione, la Pescara-Jesi di 196 chilometri. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/mc/red 15-Mag-22 17:33