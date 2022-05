Ucraina, Lamorgese "Con blocco del grano rischio crisi umanitaria"

ROMA (ITALPRESS) - "Con il blocco del grano c'è il rischio di una gravissima crisi umanitaria che andrà a incidere sui flussi migratori e non si potrà dire che è Lamorgese che fa arrivare i migranti in Italia. La situazione, al di là della propaganda va affrontata in maniera seria, è un problema strutturale. È importante che ci sia il ruolo dell'Europa. Il 3 e 4 giugno a Venezia faremo un incontro con ministri del Mediterraneo sul tema". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, nel suo intervento al XIX congresso confederale della Cisl. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- xc4/ads/red 27-Mag-22 16:31