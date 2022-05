Hindley vince il Giro d'Italia, ultima tappa a Sobrero

VERONA (ITALPRESS) - Jai Hindley ha vinto il Giro d'Italia edizione 2022. L'australiano della Bora-Hansgrohe trionfa dopo il colpaccio sulle Dolomiti che gli ha permesso di poter contare su un rassicurante vantaggio di 1'25" su Richard Carapaz e 1'51" su Mikel Landa Meana, a completare con lui sul podio nell'Arena di Verona. "Non trovo le parole, non mi sembra vero. L'anno scorso è stato davvero durissimo, ritornare a questo livello è stato difficile. Non sapevo se sarei riuscito a lottare per la vittoria finale, conquistare la maglia al penultimo giorno è davvero emozionante per me" ha detto l'australiano. La 21esima e ultima tappa, una crono di 17.4 con arrivo nella città veneta, è stata vinta da Matteo Sobrero. Grande soddisfazione per l'italiano del Team BikeExchange-Jayco, che firma il tempo di 22'24" e precede gli olandesi Thymen Arensman (Team DSM) e Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)."Finalmente la prima vittoria nel World Tour, devo ancora realizzare ma sono davvero contento. La dedica va alla squadra, abbiamo lavorato tantissimo questo inverno e in galleria del vento". Ultime pedalate al Giro anche per Vincenzo Nibali, che ferma il cronometro in 25' netti e difende il quarto posto nella classifica generale su Pello Bilbao. (ITALPRESS). gm/red 29-Mag-22 17:37