Zelensky visita le truppe sul fronte a Kharkiv

KIEV (ITALPRESS) - Allarmi aerei a Kiev ed in altre città del Paese. Nuovi bombardamenti a Kharkiv. Kramatorsk, nel nord del Donbass, è senza elettricità e con poca acqua. A Mariupol cadaveri ammassati nei supermercati e nella regione di Sumy, al confine settentrionale, ulteriori attacchi di artiglieria dopo quelli già avvenuti negli ultimi giorni. Il Donbass rimane l'area con i combattimenti più cruenti e le informazioni più contraddittorie. A Kharkiv, dove oggi è arrivato in visita Zelensky, che per la prima volta dal 24 febbraio ha lasciato Kiev, dopo due settimane tranquille da alcuni giorni riecheggiano nuovamente le esplosioni. "Difenderemo la nostra terra fino all'ultimo", ha scritto il presidente ucraino su Telegram. -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS) xa4/mgg/red 29-Mag-22 20:01