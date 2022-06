Pole per Aleix Espargaro in Catalogna davanti a Bagnaia

MONTMELO' (SPAGNA) (ITALPRESS) - Aleix Espargaro conquista la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio di Catalunya di MotoGP. Sul circuito di Montmelò, il pilota spagnolo dell'Aprilia fa registrare il miglior tempo in 1'38"742, precedendo Francesco Bagnaia (Ducati) e il leader del Mondiale Fabio Quartararo su Yamaha che completano la prima fila. Dominio totale di Espargaro, che aveva ottenuto il miglior tempo in tutte le sessioni di libere. In seconda fila troviamo le Ducati Pramac di Johann Zarco e Jorge Martin, tra i due in quinta casella Fabio Di Giannantonio con la Desmosedici del team Gresini. Alex Rins su Suzuki scatterà dalla terza fila insieme a Maverick Vinales e a Luca Marini del team VR46 Racing. "Oggi sapevo che era il mio momento, volevo sfruttare tutto al massimo - esulta Espargaro - Non è stato facile, ma abbiamo chiuso bene il giro. Voglio ringraziare l'Aprilia, abbiamo fatto un ottimo lavoro". Aleix si dice "contento per questa pole, gareggiare con Quartararo è un piacere per me, essere al suo livello è fantastico". "Facciamo tanta fatica con la moto su questa pista, dobbiamo vedere che passo abbiamo domani, ma non siamo messi male anche con la gomma media vecchia - dice dal canto suo il campione del mondo in carica - Sono felice, penso che potremo fare una bella gara". Fra Espargaro e Quartararo c'è Bagnaia: "Non è stato facile oggi, condizioni davvero difficili: un caldo impressionante, però è stato bello. Siamo riusciti a lavorare bene per tutto il weekend, abbiamo sempre fatto passi in avanti e siamo stati costanti anche con le gomme usate. Non abbiamo ancora scelto tra dura e media per la gara ma grazie alle FP4 ora siamo più vicini a Espargaro e vedremo domani se potremo lottare". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). spf/glb/red 04-Giu-22 15:14