Gentiloni "Bce terrà conto delle differenze tra paesi"

ROMA (ITALPRESS) - "Il 24 febbraio ha cambiato il corso dell'economia europea. Noi eravamo in una fase di grande crescita. Ora siamo in un contesto che non dobbiamo definire catastrofico, sento profezie di sventura perché di solito si auto-avverano. Abbiamo degli strumenti per sorreggere la crescita, soprattutto con il piano di recovery europeo". A dirlo è Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari economici e monetari, intervenuto a 'La Repubblica delle idee'. "Dobbiamo fronteggiare una situazione difficile, il nostro Paese è uno dei più indebitati, ma ci sono state risposte positive. La Bce terrà conto delle differenze tra diversi Paesi, possiamo affidarci ad un contesto che non ci farà ripetere l'esperienza della crisi di dieci anni fa". - Foto Agenziafotogramma.it - (ITALPRESS). spf/fil/red 18-Giu-22 20:03