Pole position per Verstappen al Gp del Canada

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) - Max Verstappen ottiene la pole position nel Gran Premio del Canada di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull, campione uscente e leader della classifica iridata, comanda le qualifiche sin dal Q1 e conquista la prima casella della griglia di partenza in 1'21"299, seguito da un incredibile Fernando Alonso (Alpine) che nega la prima fila allo spagnolo e connazionale Carlos Sainz, terzo su Ferrari. Quarto posto per la Mercedes del britannico Lewis Hamilton, davanti alle sorprendenti Haas di Magnussen e Schumacher. L'altra 'Rossa' del monegasco Charles Leclerc, invece, partirà dall'ultima fila per il cambio di power unit. 18-Giu-22 23:22