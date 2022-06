Immigrazione, Lamorgese "Occorrono accordi europei sui rimpatri"

NAPOLI (ITALPRESS) - "L'Europa deve essere presente anche in tema di rimpatri, perché quello che diciamo sempre è che occorre fare degli accordi sui rimpatri a livello europeo così come occorre intervenire sui partenariati con i Paesi terzi". Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, a margine della conferenza internazionale sulla convenzione Onu che tratta del contrasto alla criminalità transnazionale, in corso a Napoli. "In questo modo - ha aggiunto la ministra - si può evitare che i migranti partono, perché una volta che sono partiti non si può evitare che sbarchino, perché quando sono in acque territoriali comunque ci sono delle regole di diritto internazionale che vanno osservate", ha concluso. (ITALPRESS). xh6/fsc/red 20-Giu-22 15:40